شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط 12 سبباً مدهشاً للصلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! ع " هل تعاني من كثرة تساقط شعرك في الآونة الأخيرة؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فعليك معرفة أسباب هذه الحالة، والتي قد تتطور إلى مرحلة الصلع، مما سيؤثر بلا شك في تغيير مظهرك، حيث قد تبدو أكبر من عمرك بـ10 أعوام، ناهيك عن أن الصلع قد يؤثر في الثقة بالنفس أيضاً. وبخلاف الأسباب المعروفة لتساقط الشعر بشكل عام، كسوء التغذية، والتعرض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية، فهناك 12 سبباً مدهشاً تجعل الرجال يعانون من فقدان شعرهم حتى مع صغر أعمارهم، وهي كالتالي حسب موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة: 1- شد الشعر يسبب اضطراب شد الشعر في منطقة معينة من الرأس، الصلع لدى الرجال، لذا ينصح من يعاني من هذا الاضطراب الانفعالي، والذي يعد أحد أنواع الوسواس القهري، باللجوء للطبيب. 2- تمشيط الشعر بقوة يعد تمشيط الشعر بقوة من أسباب تساقط الشعر لدى الرجال، حيث يلحق التمشيط بهذه الطريقة الضرر ببصيلات الشعر مسبباً الصلع. 3- طوي الشعر على شكل كعكة تعد هذه الصيحة الجديدة في تصفيف شعر الرجال أحد أسباب تساقطه بشدة، حيث أن شد الشعر للخلف وطويه بهذا الشكل بإحكام يؤذي المسام، مسبباً تلف بصيلات الشعر. 4- الإجهاد يعد الإجهاد من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر عند الرجال، لذا ينصح بالاسترخاء قدر الإمكان وتجنب التعرض للضغط العصبي. 5- صابون الاستحمام يميل بعض الرجال في كثير من الأحيان إلى استخدام صابون الاستحمام لغسل الشعر عوضاً عن الشامبو، مما يجعله جافاً وعرضة للتساقط. 6- المنشطات يعد تناول المنشطات سببا آخر لتساقط الشعر لدى الرجال المهتمين بكمال الأجسام، فأحد الآثار الجانبية لتلك المنشطات فقدان الشعر. 7- عدم نظافة الشعر عدم غسل الشعر لفترة طويلة جداً يؤدي إلى تساقطه، لذا ينصح بالمواظبة على العناية بنظافة الشعر. 8- الخوذة في كثير من الأحيان، يسبب ارتداء الخوذة على الشعر مباشرة دون وشاح تحتها التهابات فروة الرأس نتيجة العرق، وبالتالي تساقط الشعر. 9- الوراثة يلعب عامل الجينات الوراثية دوراً كبيراً في الصلع لدى الرجال، حيث يبدأ تساقط الشعر تدريجياً مع أوائل الثلاثينيات لدى الرجال ممن لديهم تاريخ وراثي مع الصلع. 10- منتجات تصفيف الشعر قد تحتوي بعض منتجات تصفيف الشعر على مواد كيميائية ضارة تسبب تساقط الشعر. 11-التدريبات العنيفة تتسبب التدريبات ع " هل تعاني من كثرة تساقط شعرك في الآونة الأخيرة؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فعليك معرفة أسباب هذه الحالة، والتي قد تتطور إلى مرحلة الصلع، مما سيؤثر بلا شك في تغيير مظهرك، حيث قد تبدو أكبر من عمرك بـ10 أعوام، ناهيك عن أن الصلع قد يؤثر في الثقة بالنفس أيضاً. وبخلاف الأسباب المعروفة لتساقط الشعر بشكل عام، كسوء التغذية، والتعرض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية، فهناك 12 سبباً مدهشاً تجعل الرجال يعانون من فقدان شعرهم حتى مع صغر أعمارهم، وهي كالتالي حسب موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة: 1- شد الشعر يسبب اضطراب شد الشعر في منطقة معينة من الرأس، الصلع لدى الرجال، لذا ينصح من يعاني من هذا الاضطراب الانفعالي، والذي يعد أحد أنواع الوسواس القهري، باللجوء للطبيب. 2- تمشيط الشعر بقوة يعد تمشيط الشعر بقوة من أسباب تساقط الشعر لدى الرجال، حيث يلحق التمشيط بهذه الطريقة الضرر ببصيلات الشعر مسبباً الصلع. 3- طوي الشعر على شكل كعكة تعد هذه الصيحة الجديدة في تصفيف شعر الرجال أحد أسباب تساقطه بشدة، حيث أن شد الشعر للخلف وطويه بهذا الشكل بإحكام يؤذي المسام، مسبباً تلف بصيلات الشعر. 4- الإجهاد يعد الإجهاد من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر عند الرجال، لذا ينصح بالاسترخاء قدر الإمكان وتجنب التعرض للضغط العصبي. 5- صابون الاستحمام يميل بعض الرجال في كثير من الأحيان إلى استخدام صابون الاستحمام لغسل الشعر عوضاً عن الشامبو، مما يجعله جافاً وعرضة للتساقط. 6- المنشطات يعد تناول المنشطات سببا آخر لتساقط الشعر لدى الرجال المهتمين بكمال الأجسام، فأحد الآثار الجانبية لتلك المنشطات فقدان الشعر. 7- عدم نظافة الشعر عدم غسل الشعر لفترة طويلة جداً يؤدي إلى تساقطه، لذا ينصح بالمواظبة على العناية بنظافة الشعر. 8- الخوذة في كثير من الأحيان، يسبب ارتداء الخوذة على الشعر مباشرة دون وشاح تحتها التهابات فروة الرأس نتيجة العرق، وبالتالي تساقط الشعر. 9- الوراثة يلعب عامل الجينات الوراثية دوراً كبيراً في الصلع لدى الرجال، حيث يبدأ تساقط الشعر تدريجياً مع أوائل الثلاثينيات لدى الرجال ممن لديهم تاريخ وراثي مع الصلع. 10- منتجات تصفيف الشعر قد تحتوي بعض منتجات تصفيف الشعر على مواد كيميائية ضارة تسبب تساقط الشعر. 11-التدريبات العنيفة تتسبب التدريبات الرياضية المبالغ فيها في رفع مستوى هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة، مما يسبب تساقط الشعر. 12- التدخين يؤدي التدخين إلى تساقط الشعر، بالإضافة إلى اضطرابات أخرى خطيرة لكل من الرجال والنساء

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