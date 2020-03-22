كارثة تشهدها الكويت .. والامير ينهار بعد سماعة هذا الخبر .. والهلع يعم البلاد ..ما الذي حدث !؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سجلت دولة الكويت أول حالة وفاة بعد إصابتها بمرض كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن وفاة سيدة سبعينية كانت بالعناية المركزة بسبب إصابتها بالفيروس. يذكر أن بيانا لوزارة الصحة الكويتية بشأن فيروس كورونا المستجد، كان قد سجل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، حيث أصبح إجمالي عدد الحالات 61 مصابا بالفيروس. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • ورد الآن: الحرب تشتعل بين السعودية وتركيا.. و”أردوغان” ينتقل لوضعية الهجوم العنيف ضد محمد بن سلمان • هل تذكرون الداعية وسيم يوسف ..شاهدو كيف كانت نهايته يوم أمس صادمة .. وكيف تنكر له أولاد زايد ووجهو له الضربة القاضية ! • اذا اردت أن تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية فتناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وعش طوال عمرك مرتاح البال Advertisements • عاجـــل : منظمة الصحة العالمية توجه دعوة طارئة لجميع شعوب العالم لتناول هذة المشروبات المنزلية إذا أرادوا إنقاذ أنفسهم من كورونا .. لن تصدق ماهي • عاجـــل : السعودية تصدر فجر اليوم قرار هو الأول في تاريخ المملكة ..تطورات طارئة وانتشار مرعب لفيروس كورونا ..شاهد • يمنية تشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج بعد قيامها بهذا العمل الفاضح والمحرم شرعا جهارا نهارا دون خوف من الله ولا حياء من الناس ---------------------------- وكان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت قد ارتفع إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة.

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