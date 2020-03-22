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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة منذ انطلاق عاصفة الحزم..مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز يسعد كل اطياف الشعب اليمني حتى عبد الملك الحوثي طار فرحا بهذا المرسوم

2020/03/22 الساعة 08:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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