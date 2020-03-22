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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس السعال ولا ارتفاع درجة الحرارة ولا ضيق التنفس..علامة جديدة اذا شاهدتها في هذا المكان من جسدك فأنت مصاب بفيروس كورونا القاتل وعليك استدعاء الطواريء فورا

2020/03/22 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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