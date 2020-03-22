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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. تبادل إطلاق النار.. وإنفجارات بمواقع الأخوان الأحد 22 مارس 2020 الخليج 365 أكدت شهود عيان بمدينة شقرة منذ قليل، بأنهم سمعوا دوي إطلاق نار وانفجارات بمواقع مليشيا الإخوان في محافظة أبين.

Advertisements وأشاروا إلى أن دوي الأنفجار جاء من اتجاه المواقع العسكرية الخاصة لمليشيا الإخوان شرق مدينة شقرة، ودوي إطلاق النار جاء من موقع جبل قرن الكلاسي. وقالت المصادر أن المليشيا تعرُّضت لضربات بالهاون من قِبل مجهولين ما دفعها للرد، لافتًا إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرًا.

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