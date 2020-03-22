شكرا لمتابعة خبر عن اصابة اول طبيب يمني بفيروس كورونا (الاسم والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلطنة عمان تصدم كل دول الخليج و تعلن عن قرار صادم ومرعب للإمارات .. والغضب يعمم بين المواطنين .. شاهد أمريكا : تثير رعب الملوك والأمراء وتفاجئ دولة الخليج حليفة بعقاب صارم ومرعب اثار جنون الجميع..لن تصدق العقاب الامريكي الكالاثي ضد هذه الدولة شاهد : ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زايد يتلقون قبل قليل خبر صادم ومزلز من قلب مدينة عدن يثير جنونهم ويربك كل مخططاتهم بالجنوب ( صورة مؤلمة ) سياسي وصحفي يرد على الغيلي : سجال شديد يقود إلى حقائق تكشف عمن كان السبب في استشهاد الشيخ المسن حمد الأجدعي“ الذي قدم 14 شهيدا

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