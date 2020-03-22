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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل مهمة : الأزمات الدولية تقدم رؤية جديدة لحل سياسي شامل في اليمن على ضوء انتصارات الحوثيين الأخيرة

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! دمت مجموعة الأزمات الدولیة رؤیة جدیدة لما وصفتھ

بأنھ "حل سیاسي شامل" للحرب الیمنیة التي تعیش حتى الیوم

عامھا الخامس.

وقد استندت الرؤیة الجدیدة على المتغیرات العسكریة التي

حدثت مؤخراً على لأرض، حیث تمكن الحوثیون من تحریر

بقیة الأراضي الخارجة عن نطاق سیطرتھم في العاصمة

صنعاء، بالإضافة إلى التوغل والوصول إلى عاصمة

محافظة الجوف (الحزم).

وقالت مجموعة الأزمات الدولیة إن (الواقعیة) أمر

ضروري في صیاغة أي حل سیاسي لوقف الصراع، مشیرة دمت مجموعة الأزمات الدولیة رؤیة جدیدة لما وصفتھبأنھ "حل سیاسي شامل" للحرب الیمنیة التي تعیش حتى الیومعامھا الخامس.وقد استندت الرؤیة الجدیدة على المتغیرات العسكریة التيحدثت مؤخراً على لأرض، حیث تمكن الحوثیون من تحریربقیة الأراضي الخارجة عن نطاق سیطرتھم في العاصمةصنعاء، بالإضافة إلى التوغل والوصول إلى عاصمةمحافظة الجوف (الحزم).وقالت مجموعة الأزمات الدولیة إن (الواقعیة) أمرضروري في صیاغة أي حل سیاسي لوقف الصراع، مشیرة

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