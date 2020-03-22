شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زايد يتلقون قبل قليل خبر صادم ومزلز من قلب مدينة عدن يثير جنونهم ويربك كل مخططاتهم بالجنوب "! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زايد يتلقون قبل قليل خبر صادم ومزلز من قلب مدينة عدن يثير جنونهم ويربك كل مخططاتهم بالجنوب "!

عثر مواطنون على جثة المدير المنسق للهلال الاحمر الاماراتي السابق ومرافقه مقتولين قبل قليل في عدن. وقال مصدر امني أنه تم العثور على جثة المدير المنسق للهلال الاحمر الاماراتي احمد فؤاد ورفيقه محمد طارق مقتولين عند هناجر بكابوتا بالمنصورة تم اعداهم باطلاق ٣ رصاص على وجه كل واحد منهم حيث تم ربط ايديهم من الخلف. Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زايد يتلقون قبل قليل خبر صادم ومزلز من قلب مدينة عدن يثير جنونهم ويربك كل مخططاتهم بالجنوب "! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.