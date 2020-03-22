شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما فعله ‘‘ناصر القصبي’’ مع ريماس منصور وأسيل عمران وأثار ضجة عارمة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام فريق عمل مسلسل “مخرج 7” بتقديم فيديو توعوي للوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد19”. أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements وظهر الفنان ناصر القصبي في الفيديو برفقة الدكتور راشد الشمراني والفنان حبيب الحبيب ، وهم يحاولون منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل . كما وجهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا، منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ما فعله ‘‘ناصر القصبي’’ مع ريماس منصور وأسيل عمران وأثار ضجة عارمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.