شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توزيع زيت من ‘‘النبي’’ في إيران للشفاء من كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمعمم إيراني يسوق زيت لمرضى كورونا في المستشفيات .

وأظهر الفيديو المعمم وهو يجلس بجوار مريض داخل مستشفى ويقنع المصاب بكورونا أن يستنشق الزيت زاعماً أنه من النبي صل الله عليه وسلم .

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يشار إلى أن إيران أعلنت، السبت، عن 123 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1556.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، إن العدد الإجمالي للوفيات جراء انتشار كورونا في البلاد ارتفع، السبت، بأكثر من 100 ليصل إلى 1556، في حين تجاوز عدد الإصابات 20 ألفاً.