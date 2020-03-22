شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف انتقم الأسد من أطفاله بطريقة مرعبة بعدما أزعجوه أثناء نومه (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا شك أن جميع الأطفال يحبون اللعب مع والدهم، ويتسببون في إزعاجه في الكثير من الأوقات، ولكن يجب الحذر إذا كان هذا الأب أسدًا شرسًا.

نشرت صحيفة "المواطن" نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة من الصور، تظهر لحظة محاولة أشبال صغيرة اختبار صبر والدهم الأسد الكبير، حيث أخذوا يلعبون في ذيله وهو يحاول أن يغفو تحت الشمس.

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"أصدر الأسد صوتاً صغيراً لتحذير أطفاله من اللعب في ذيله، ولكنهم لم ينتبهوا له واستمروا في اللعب فما كان منه سوى أن أصدر صوتاً أعلى، وعندما وجد أنه لا مفر من إزعاجهم ذهب وترك لهم المكان"، هذا ما قاله المصور الألماني البالغ من العمر 66 عاماً، إنغو جيرلاخ، والذي التقط تلك الصور أثناء رحلة إلى محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا.

وأضاف أن الأسد انزعج كثيراً من أطفاله، ويبدو أنه لم يكن في مزاج جيد للعب معهم، فأخذ يتشاجر معهم نصف ساعة، قبل أن يتركهم ويذهب للنوم في مكان قريب.

ولفت إلى أنه استمتع كثيراً أثناء التقاط تلك الصور، فبالرغم من زياراته الكثيرة إلى هذه المحمية إلا أنه لم يتمكن من التقاط شيء مضحك كهذا من قبل.

