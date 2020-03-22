شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دولة عربية تتعرض لكارثة كبرى .. الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان وسكان المنطقة في حالة من الهلع والخوف ..شـاهـد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ابتلعت الأرض السيارات بشكل مفاجئ في مصر بسبب هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات بمدينة العبور.

وجاء ذلك بعد انهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، حيث أظهرت عدة صور انهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور، إثر الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة.

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الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات

وسادت حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.

وكانت الأرصاد حذرت من أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.