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صنعاء - ياسمين الخيامي - اذا تناولت هذه الفاكهة اللذيذة على الريق مع كوب من الشاي فانها تحميك من امراض فتاكة وتمنع امراض القلب وتمنحك طاقة الشباب حتى لو تجاوز عمرك ال50 عاما

2020/03/22 الساعة 05:31 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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