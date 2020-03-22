تعز: تأجيل امتحانات الفصل الثاني في الجامعات الحكومية والخاصة بسبب كورونا

أعلنت، الجامعات الحكومية والخاصة، في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، اليوم السبت، تأجيل موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت كلية الآداب بجامعة تعز في بيان مقتضب، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه : "نظرا لتعليق الدراسة بسبب الظروف الصحية، فقد تقرر تأجيل موعد الاختبارات الى بعد عيد الفطر".

كما أقر مكتب جامعة العلوم والتكنولوجيا بالحوبان، تأجيل موعد اختبارات الفصل الثاني، إلى منتصف أبريل المقبل.

وقال بيان صادر عن الجامعة إنها أقرت أيضًا تأجيل الاختبارات في مكتبها وسط مدينة تعز إلى 24 مارس الجاري.

Advertisements

في السياق، أعلنت كلاً من جامعات "تعز والعطاء والجند"، تمديد فترة تعليق الدراسة في جميع كلياتها وأقسامها التعليمية إلى أواخر مارس الجاري.

وأهابت جامعة تعز في بيان – حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه – كافة الطلبة وجميع منتسبيها بالالتزام بتعليمات السلامة وطرق الوقاية المقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتعامل بإيجابية مع الوباء العالمي.

وأمس الجمعة، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميماً جديداً قضى بتمديد قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوع ينتهي في الـ 28 مارس الجاري، على أن تبدأ الدراسة في الـ 29 من الشهر ذاته.