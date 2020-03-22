جامعة العلوم والتكنولوجيا تحث طلابها على عدم سداد أي رسوم مالية للحوثيين

جددت جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء، الدعوة لطلابها بعدم سداد أي رسوم مالية حتى يتم استعادة الجامعة من مليشيا الحوثي التي سطت عليها مطلع العام الجاري.



جاء ذلك في بيان للجامعة، أصدرته اليوم ودعت فيه الطلاب إلى عدم دفع الرسوم الدراسية أو أي إتاوات مالية تفرضها المليشيا تحت مسميات مختلفة.



ووجهت الجامعة طلابها برفض دفع أي إتاوات مالية إضافية تفرض عليهم، مثل دفع عشرة آلاف ريال ثمن استمارة تسجيل البيانات، مضيفة أنه "قد تُستخدم هذه البيانات ضد مصلحة الطالب"، وأخلت مسؤوليتها "عن أي مبالغ تُدفع عبر السندات اليدوية".



وأهابت الجامعة بجميع الطلاب والطالبات بالاستمرار في مواصلة دراستهم وعدم الالتفات للضغوط التي تمارس عليهم لسداد الرسوم الدراسية.



وقالت الجامعة في بيانها ندعو "جميع الطلاب للاصطفاف صفاً واحداً، واتخاذ موقف موحد، حتى تعود الأمور الى نصابها، ونستطيع الحفاظ على سمعة واعتماد الجامعة، والتي لم نتخذ حتى الآن اي موقف لسحب الاعتراف بها".





وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية، قد استولت على جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر الجامعات الأهلية في اليمن بداية العام 2020، واختطفت رئيسها وعينّت بديلاً عنه من مواليها.

