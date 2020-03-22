شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. القوات المشتركة تسقط 46 حوثي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقت مليشيا الحوثي الإرهابية هزائم ساحقة في مختلف الجبهات بالحديدة، وذلك أثناء تصعيد هجماتها على مواقع القوات المشتركة خلال الأيام القليلة الماضية.



أعلنت مصادر طبية عن استقبال 18 قتيلا و 28 جريحا من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك بمستشفيات مدينة الحديدة، خلال اليومين الماضيين، ولفتت المصادر إلى ان جميع القتلى والجرحى وصلوا من جبهات الساحل الغربي.

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