وزارة الداخلية : فحص 6270 حالة من القادمين من خارج اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، أن الفرق الطبية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فحصت امس السبت، أكثر من 6100 حالة وأكثر من 177 أجنبي أغلبهم أفارقة جميعهم من القادمين من خارج اليمن.

وأشار ناطق وزارة الداخلية في تصريح له مساء السبت، إلى أن جهات الاختصاص وجهت بحجر المسافرين القادمين إلى اليمن وهذا إجراء عالمي.. مبيناً أن المنافذ البرية السعودية عمدت لاحتجاز آلاف المسافرين وأخرجوهم بيوم واحد باتجاه المنافذ البرية والجوية.

ودعا وسائل الإعلام لتوعية المواطنين ونشر الوعي الصحي والأمني لأن الناس تأتي للقاء المسافرين في نقاط الحجر.

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