شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني رفع الجاهزيةلمواجهة كورونا على الطريقة الصينية في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ولي عهد ابو ظبي وكل ابناء الشيخ زايد يتلقون قبل قليل خبر صادم ومزلز من قلب مدينة عدن يثير جنونهم ويربك كل مخططاتهم بالجنوب ( صورة مؤلمة ) سياسي وصحفي يرد على الغيلي : سجال شديد يقود إلى حقائق تكشف عمن كان السبب في استشهاد الشيخ المسن حمد الأجدعي“ الذي قدم 14 شهيدا وردنا الان : تكليف قيادات عسكرية بارزة لحسم المعركة في أهم جبهة والتقدم نحو العاصمة صنعاء (الأسماء) مصرع قيادات كبيرة من الحوثيين .. بينهم المفتي شمس الدين في صرواح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني رفع الجاهزيةلمواجهة كورونا على الطريقة الصينية في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.