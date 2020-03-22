شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما ورد من : وكالة أمريكية.. الحجر الصحي الذي يفرضه الحوثيين في رداع هو الأسوأ على الإطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد ما ورد من : وكالة أمريكية.. الحجر الصحي الذي يفرضه الحوثيين في رداع هو الأسوأ على الإطلاق

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! وكالة "اسوشيتد برس" عن وضع مزر يعانيه المواطنون اليمنيون في الحجر الصحي الذي فرضته مليشيات الحوثي في مدينة رداع والذي وصف بأنه الأسوأ على الإطلاق. وقالت الوكالة، إن الآلاف من المواطنين اليمنيين، احتُجزوا في ظروف مزدحمة وغير صحية في حرم جامعي في مدينة رداع، حيث وضع المتمردون الحوثيون المسافرين من الخارج تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنين يفترشون البطانيات على الأسفلت وتحت الأشجار أو ينامون في سياراتهم بعد أن منعهم رجال المليشيات من دخول العاصمة صنعاء. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المواطنين كانوا يخيمون في الهواء الطلق لمدة أربعة أيام قبل نقلهم إلى حرم جامعي، حيث ينامون في الفصول الدراسية والممرات والفناء وعلى السطح. وقال مسافرون لوكالة أسوشيتد برس، يوم الجمعة، إن سلطات الحوثيين لم تقدم أي أقنعة أو قفازات أو معقمات للحماية من الفيروس لمن يعانون من ضيق شديد، وهناك نقص حاد في المياه والطعام. وقال عبد السلام الجرباني لاسوشيتد برس: "لو أن أحدا مصابا بالفيروس، فسوف يصيب الآلاف (..) الوضع هنا مزر للغاية". ويعتبر الحجر الصحي من بين الإجراءات التي اتخذها الحوثيون لمنع تفشي فيروس كورونا في اليمن، لكنها الأسوأ على الإطلاق. وفي الأيام الأخيرة، سعت مليشيات الحوثي إلى منع التجمعات الجماهيرية من خلال إغلاق قاعات الزفاف وتعليق مراسم التشييع. وكالة "اسوشيتد برس" عن وضع مزر يعانيه المواطنون اليمنيون في الحجر الصحي الذي فرضته مليشيات الحوثي في مدينة رداع والذي وصف بأنه الأسوأ على الإطلاق. وقالت الوكالة، إن الآلاف من المواطنين اليمنيين، احتُجزوا في ظروف مزدحمة وغير صحية في حرم جامعي في مدينة رداع، حيث وضع المتمردون الحوثيون المسافرين من الخارج تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مواطنين يفترشون البطانيات على الأسفلت وتحت الأشجار أو ينامون في سياراتهم بعد أن منعهم رجال المليشيات من دخول العاصمة صنعاء. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المواطنين كانوا يخيمون في الهواء الطلق لمدة أربعة أيام قبل نقلهم إلى حرم جامعي، حيث ينامون في الفصول الدراسية والممرات والفناء وعلى السطح. وقال مسافرون لوكالة أسوشيتد برس، يوم الجمعة، إن سلطات الحوثيين لم تقدم أي أقنعة أو قفازات أو معقمات للحماية من الفيروس لمن يعانون من ضيق شديد، وهناك نقص حاد في المياه والطعام. وقال عبد السلام الجرباني لاسوشيتد برس: "لو أن أحدا مصابا بالفيروس، فسوف يصيب الآلاف (..) الوضع هنا مزر للغاية". ويعتبر الحجر الصحي من بين الإجراءات التي اتخذها الحوثيون لمنع تفشي فيروس كورونا في اليمن، لكنها الأسوأ على الإطلاق. وفي الأيام الأخيرة، سعت مليشيات الحوثي إلى منع التجمعات الجماهيرية من خلال إغلاق قاعات الزفاف وتعليق مراسم التشييع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ما ورد من : وكالة أمريكية.. الحجر الصحي الذي يفرضه الحوثيين في رداع هو الأسوأ على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.