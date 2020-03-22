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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل عاجلة : تفاصيل هامة.. اسرار تقدم الحوثيين والسيطرة على كوفل وصرواح.. ودور قبائل مراد في ذلك

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! بوست الرئيسية/أخبار اليمن أخبار اليمن تفاصيل هامة.. اسرار تقدم الحوثيين والسيطرة على كوفل وصرواح.. ودور قبائل مراد في ذلك مارس 22, 2020 اسرار تقدم الحوثيين والسيطرة على كوفل وصرواح.. ودور قبائل مراد في ذلك فري بوست- متابعات كشف مصدر قبلي مطلع بأن التقدم الكبير الذي حققه مقاتلي جماعة الحوثي في جبهة صرواح غرب مدينة مأرب كان ثمرة اتفاق سري أبرمته الجماعة مع إحدى أهم قبائل مأرب . وأكد المصدر ذاته والذي تحفظ على ذكر اسمه بأن جماعة الحوثي بقيادة ابو علي الحاكم تمكنوا من إبرام اتفاق سري مع عدد من مشائخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب . لافتا إلى أن الانتصارات الكبيرة التي حققها مقاتلوا الجماعة وتقدمهم الكبير في كوفل وصرواح كان ثمرة تلك الإتفاقات التي تمت بين مشائخ قبيلة مراد والجماعة الحوثية . وكانت قبيلة مراد قد اتهمت التحالف في بيان لها التحالف والشرعية بعدم تنفيذ مطالبهم والتي تم طرحها في فبراير المنصرم على التحالف والشرعية . وهددت في بيان لقبائل مراد أكبر القبائل في محافظة مأرب بسحب مقاتليها العسكريين والمدنيين من جبهات القتال وتحمل التحالف والشرعية مسؤولية النتائح التي قد تحصل جراء إنسحاب مقاتلي القبيلة من جبهات المواجهة مع مقاتلي جماعة الحوثي بوست الرئيسية/أخبار اليمن أخبار اليمن تفاصيل هامة.. اسرار تقدم الحوثيين والسيطرة على كوفل وصرواح.. ودور قبائل مراد في ذلك مارس 22, 2020 اسرار تقدم الحوثيين والسيطرة على كوفل وصرواح.. ودور قبائل مراد في ذلك فري بوست- متابعات كشف مصدر قبلي مطلع بأن التقدم الكبير الذي حققه مقاتلي جماعة الحوثي في جبهة صرواح غرب مدينة مأرب كان ثمرة اتفاق سري أبرمته الجماعة مع إحدى أهم قبائل مأرب . وأكد المصدر ذاته والذي تحفظ على ذكر اسمه بأن جماعة الحوثي بقيادة ابو علي الحاكم تمكنوا من إبرام اتفاق سري مع عدد من مشائخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب . لافتا إلى أن الانتصارات الكبيرة التي حققها مقاتلوا الجماعة وتقدمهم الكبير في كوفل وصرواح كان ثمرة تلك الإتفاقات التي تمت بين مشائخ قبيلة مراد والجماعة الحوثية . وكانت قبيلة مراد قد اتهمت التحالف في بيان لها التحالف والشرعية بعدم تنفيذ مطالبهم والتي تم طرحها في فبراير المنصرم على التحالف والشرعية . وهددت في بيان لقبائل مراد أكبر القبائل في محافظة مأرب بسحب مقاتليها العسكريين والمدنيين من جبهات القتال وتحمل التحالف والشرعية مسؤولية النتائح التي قد تحصل جراء إنسحاب مقاتلي القبيلة من جبهات المواجهة مع مقاتلي جماعة الحوثي

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