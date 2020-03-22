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عدن - ياسمين التهامي - هـــام : ليلة دامية في صرواح .. معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين في مختلف الجبهات بمأرب !

تدور معارك عنیفة في ھذه الأثناء بین قوات الجیش الوطني وملیشیا الحوثي الإنقلابیة، في مختلف الجبھات بمدیریة

ّ صرواح- محافظة مأرب- شرقي الیمن. Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

وقالت مصادر میدانیة وعسكریة، إن معارك عنیفة تدور في ھذه الاثناء بین قوات الجیش الوطني والملیشیات في في ھیلان

والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح.

وأضاف المصادر، ان مقاتلات التحالف العربي تساند الجیش الوطني في ھذه الاثناء، وشنت غارات جویة استھدفت

الملیشیات في مختلف الموقع، وأسفرت عن قتل وجرح العشرات من الحوثیین وتدمیر آلیاتھم العسكریة.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومیة تمكنت من تحریر عدد من التباب المطلة على سوق صرواح- السوق الذي یسیطر

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