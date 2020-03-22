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عدن - ياسمين التهامي - حذر من تعاطي القات : ليمني الذي فاجأ العالم بالوصول الى " ايطاليا " لمكافحة " كورونا " يوجه رسالة لليمنيين "تفاصيل وفيديو"!
وصل الطبيب اليمني الشاب " عمار البعداني " الى ايطاليا كاول طبيب عربي للقيام بمهمة طبية وانسانية تتمثل في مساعدة الاطباء الايطاليين في مكافحة فيروس " كورونا " المستجد الذي حول ايطاليا الى بلد منكوب يتصدر دول العالم المتضررة من الوباء .
ويقيم في مقاطعة "تشيجيانغ" الصينية ويعد الطبيب الاجنبي الوحيد في هذه المقاطعة والذي كلف من قبل الحكومة الصينية للتوعية بمخاطر كورونا المستجد بعد اسهاماته الفاعلة في مكافحة الفيروس في مدينة " ووهان " موطن ظهور الفيروس وانتشاره.
وقد وجه الطبيب اليمني رسالة الى الشعب اليمني مناشدا ابناء بلده بالبقاء في البيوت حفاظا على صحتهم وسلامتهم .
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