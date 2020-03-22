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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث : عاجل: فرار جماعي للأطباء في مدينة مارب عقب تهديد تنظيم القاعدة بقطع رؤوسهم.. وجرحى القاعدة والشرعية يموتون في باحات المستشفيات ؟!

عاجل: فرار جماعي للأطباء في مدينة مارب عقب تهديد تنظيم القاعدة بقطع رؤوسهم.. وجرحى القاعدة والشرعية يموتون في باحات المستشفيات

– فري بوست- خاص

وجه الكادر الطبي في مدينة مارب صفعة قوية لقوات الشرعية ومليشيا الإصلاح، حين قرر الفرار الجماعي الى خارج المدينة، وترك المستشفيات بلا أطباء ولا جرحى.

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مصادر عسكرية أفادت ان مئات الجرحى من جبهتي كوفل وصرواح وصلوا الى مستشفيات مدينة مارب ولكن لا وجود لاحد من الأطباء وهو ما تسبب بوفاة العشرات من الجرحى.

أحد الكوادر الطبية افاد في تصريح خاص لــ”فري بوست” ان الأطباء والجراحين رفضوا استقبال الجرحى من عناصر تنظيم القاعدة يوم أمس السبت وابلغوا اللجنة الطبية العسكرية بذلك ان الكادر الطبي لن يعالج الا من لديه رقم عسكرية تابع لاحد الالوية العسكرية المعروفة.

لافتا الى ان قيادات من تنظيم القاعدة دخلت المستشفى العسكري في مدينة مارب بعد معرفتها بموقف الكادر الطبي وهددتهم الذبح اذا لم يقوموا بعمل الاجراءات الطبية اللازمة تجاه جرحى التنظيم الذي يقاتل الى جانب قوات الشرعية ومليشيات الاصلاح.

واكد ان ذلك التهديد جعل من الاطباء ان يتخذوا قرار جماعي في الساعات الأولى من صباح يومنا الاحد ولاذوا وعوائلهم بالفرار الى خارج المحافظة يعتقد توجههم الى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

الى ذلك ذكرت مصادر عسكرية ان الحوثيين سيطروا قبل قليل على معسكر كوفل وصرواح بالكامل، وادى ذلك الى سقوط المئات من الجرحى اغلبهم من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يستميتون دفاعا على مواقع تواجدهم.