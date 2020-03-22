شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء مباشرة.. أجمل زوجة سعودية تقتحم برنامج ‘‘المسامح كريم’’ من أجل حبيبها وتصيب جورج قرداحي بالذهول.. شاهد كيف كان الرد المفاجئ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة برنامج المسامح كريم على اليوتيوب إحدى حلقاتها التي يقدمها المذيع الشهير جورج قرداحي . الحلقة " حملت عنوان : "زوجة سعودية جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول في اروع حلقات المسامح كريم أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements واستضاف جورج قرداحي في الحلقة فتاة سعودية تدعى فاطمة ، حضرت من اجل ايصال رسالة شكر لزوجها الذي ساعدها ووقف بجانبها في مسيرتها التعليمية والعملية . ويهتم برنامج المسامح كريم بمعالجة القضايا والخلافات بين الاقرباء والاصدقاء، لكن حلقة الفتاة السعودية فاطمة كانت مختلفة تمام ، حيث كان محورها "رسالة شكر" ، على عكس بقية حلقات البرنامج التي تتضمن قضايا وخلافات .

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