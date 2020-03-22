شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من كورونا .. هروب وزير الصحة من الأستوديو بسبب ‘‘عطسة’’ المذيع (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو مصور الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التقطت صورة الوزير القطري وهو يهرب بسرعة من أمام الكاميرات.

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وقد تناقل البعض هذا المقطع مدعيين أن الوزير هرب من أمام مذيع البرنامج حين عطس في وجهه فهرب الوزير مسرعًا خشية الإصابة بفيروس كورونا.

واتضح فيما بعد أن الأمر خلاف ذلك، وأن من قام مسرعًا من أمام الكاميرات هو نائب وزير الصحة القطري عبد اللطيف الخال.

وفي تغريدة لمذيع البرنامج الأستاذ "ناصر ساليمن" قال: إن نائب الوزيرلم يهرب كما أشيع، بل قام من مكانه ليساعده حين أوشك على السقوط من على كرسيه.

وقد استضاف #برنامج_المجهر نائب وزير الصحة للحديث عن طرق الوقاية من فيروس كورنا القاتل، والاجراءات الاحترازية التوعوية التي يجب أن يحافظ عليها الجميع من أجل السلامة.