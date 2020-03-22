شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تصدر فجر اليوم قرار هو الأول في تاريخ المملكة ..تطورات طارئة وانتشار مرعب لفيروس كورونا ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة.
وقال المتحدث باسم الصحة السعودية إن المملكة سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 392 حتى 21 مارس/أذار من عام 2020.
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• عاجـــل : السعودية تصدر فجر اليوم قرار هو الأول في تاريخ المملكة ..تطورات طارئة وانتشار مرعب لفيروس كورونا ..شاهد
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وأشار المتحدث إلى أن 16 حالة مصابة بالمرض المتفشي حول العالم شُفيت، حسبما قال في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة.
وحذرت الصحة السعودية من التجمعات داخل المنزل وخارجه، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنها "خطرة جدا".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: " يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء"، وتابع قائلا: "العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار"، على حد تعبيره.
وختم، قد نلجأ إلى حظر التجول في حال رصد تهاون في الاجراءات.
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