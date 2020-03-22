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عاجل.. القوات الأمنية تمنع كارثة في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات الأمنية تمنع كارثة في عدن

الأحد 22 مارس 2020

عاجل.. القوات الأمنية تمنع كارثة في عدن

الخليج 365

وعثر أفراد النقطة الأمنية في منطقة دوفس، مساء أمس السبت، شاحنة محملة بالسلاح، في طريقها إلى ‎عدن، لتعطي ضربة مؤلمة لقوى الإرهاب.

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بحسب ما ذكرت المصادر الأمنية أن هناك مطلع على أعداد كبيرة من قطع السلاح الألي (كلاشنكوف) في السيارة القادمة من محافظة شبوة، خلال أعمال تفتيش روتيني.

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