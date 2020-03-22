عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات الأمنية تمنع كارثة في عدن

الأحد 22 مارس 2020

الخليج 365

وعثر أفراد النقطة الأمنية في منطقة دوفس، مساء أمس السبت، شاحنة محملة بالسلاح، في طريقها إلى ‎عدن، لتعطي ضربة مؤلمة لقوى الإرهاب.

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بحسب ما ذكرت المصادر الأمنية أن هناك مطلع على أعداد كبيرة من قطع السلاح الألي (كلاشنكوف) في السيارة القادمة من محافظة شبوة، خلال أعمال تفتيش روتيني.