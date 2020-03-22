شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهجرة والجوازات تحارب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى مديرو فروع مصلحة الهجرة والجوازات، مساء اليوم السبت، تعميما بإغلاقها في مختلف المحافظات.



ونص التعميم على الإغلاق إلى حين إشعار آخر، تجنبا لازدحام المواطنين في الفروع، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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