- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن تواجه الظلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عدن تواجه الظلام
الأحد 22 مارس 2020
الخليج 365
أعلنت مؤسسة الكهرباء في العاصمة عدن، مساء أمس السبت، قطع التيار ثلاث ساعات، وتشغيله ساعتين ونصف على مدار اليوم،وذلك تعديلاً لبرنامج تخفيف الأحمال اليومي.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن تواجه الظلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.