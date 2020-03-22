شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن تواجه الظلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عدن تواجه الظلام الأحد 22 مارس 2020 الخليج 365

أعلنت مؤسسة الكهرباء في العاصمة عدن، مساء أمس السبت، قطع التيار ثلاث ساعات، وتشغيله ساعتين ونصف على مدار اليوم،وذلك تعديلاً لبرنامج تخفيف الأحمال اليومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن تواجه الظلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.