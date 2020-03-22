شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرارات صادمة وغير متوقعة قبل قليل .. شاهد والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 02:02 صباحاً - عــــاجل .. قطر تصعق كل دول الخليج وتصدر قرارات صادمة وغير متوقعة قبل قليل .. شاهد

أعلنت وزارة الخارجية في دولة قطر، عن قرار عاجل بشأن العاملة الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



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وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، لولوة الخاطر، في بيان لها، أن الحكومة ألغت بشكل جزئي شروط الحصول على تصريح للعاملين المغتربين لمغادرة البلاد.

وأوضحت "الخاطر"، أن قرار رفع شروط تأشيرات الخروج ينطبق على موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الوكالات الحكومية وقطاع النفط والغاز وفروعه والسفن العاملة في المياه القطرية والزراعة والري.

وختمت المتحدثة باسم "الخارجية القطرية"، بأن "القرار الذي بدأ تنفيذه الخميس يستثني 5% من الموظفين بهذه القطاعات"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة القطرية ألغت في 2018 تأشيرات الخروج لكثير من العمال الأجانب لكن الإجراء لم يشمل موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، أفادت بأن إجمالي عدد الذين تم فحصهم بلغ 9 آلاف و460 شخصا، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغت 460 حالة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة