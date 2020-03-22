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كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 02:02 صباحاً - شاهد.. معركة شرسة و مرعبة بين نمس وحية الكوبرا الضخمة ولكن بعد ان أنحصر النمس في الزاوية انقلبت الأمور راساً على عقب ... فيديو

توقفت السيارات والحافلات على أحد الطرق بالهند أمام مشهد مخيف لمعركة حادة بين حية كوبرا ونمس يتصارعان في وسط الطريق. شدت الحية الضخمة جسدها أمام النمس وبدأت في توجيه ضرباتها المباشرة إلى عدوها بينما استمر هو في المراوغة في محاولة للانقضاض على رقبتها.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements خرج السائقون من سياراتهم وتجمعوا حول أفعى الكوبرا والنمس لمشاهدة المعركة في حماس لمعرفة الفائز في النهاية، وفقًا لموقع إنديان إكسبريس. أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل، لكن لم يوضح الفيديو من فاز بالمعركة في النهاية يقول ناشر الفيديو «سوزانتا ناندا» موظف: من المؤكد فوز النمس! فلهذا الحيوان المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة". ويضيف ناندا: "كما أنه يمتلك فروًا سميكًا يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصنًا ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الكوبرا في ثوانٍ".

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