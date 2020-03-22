شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة الجمهورية تطلب تغيير السفير السعودي وعدد من الوزراء في رسالة إلى الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصرع قيادات كبيرة من الحوثيين .. بينهم المفتي شمس الدين في صرواح جميح : يوجه الإنذار الأخير للحوثيين ويكشف عن الطرف الذي يحمي محافظة مأرب اصلاحي مقرب من حميد الاحمر يفجر مفاجاة ويفتح الصندوق الاسود .. نهم والجوف سلمت بتفاهمات وقريبا مأرب وشبوة والعاصمة الموقتةعدن وهذا تفاصيل المخطط السري شاهد بالفيديو : قوات الشرعية تشن هجموم عنيف في جبهة ”قانية“ وتحرر ”القطور“ و”التباب السود وفرار جماعي للحوثيين من مواقعهم

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