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عدن - ياسمين التهامي - مصادر فلكية: شعبان سيبدأ الأربعاء القادم وشهر رمضان المبارك سيكون يوم جمعة في هذا التاريخ ؟!

مصادر فلكية: شعبان سيبدأ الأربعاء القادم ورمضان سيكون يوم جمعة في هذا التاريخ شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! Advertisements فري بوست- خاص

قالت مصادر فلكية ان بداية شهر شعبان ١٤٤١ ستكون يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م. وأضافت ان شعبان سينتهي يوم الخميس الموافق ٢٣ ابريل ٢٠٢٠م وعدد ايام شهر شعبان ٣٠ يوما. وسيبدأ اول أيام شهر رمضان المبارك يوم الجمعة الموافق 24 ابريل 2020م.

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