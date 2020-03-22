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عدن - ياسمين التهامي - وردنا بيان خطير .. مصادر استخباراتية تكتشف عن خيانات ومواقف مدفوعة لإسقاط جبهتي كوفل وصرواح في مارب ؟!

كشفت مصادر في الاستخبارات العسكرية عن “خيانات جديدة أسهمت في تقدم مليشيا الحوثي في جبهة كوفل وصرواح بمحافظة مارب”. مشيرة إلى أن “جرحى الجيش الوطني يتركون لينزفوا دماءهم حتى الموت بعدما أفرغت مدينة مارب تماما من اطبائها وجراحيها ولا يوجد هناك جراح واحد” شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! Advertisements وأوضحت المصادر أن “افراغ المستشفيات من الاطباء تزامن مع وصول المئات من جرحى الجيش الوطني قبل قليل نتيجة المواجهات العنيفة التي تدور رحاها في كوفل وصرواح مع الحوثيين الذين استخدموا أسلحة فتاكة لم تدخل من قبل خط المعركة”. المصادر أكدت أن العشرات من جرحى الجيش الوطني قضوا نحبهم قبل لحظات بعد ان نزفت دمائهم، نتيجة فرار الأطباء من مختلف مستشفيات مارب الحكومية والخاصة. واستغربت من توقيت الخيانات المتكررة ضد الجيش الوطني، والتي تتزامن مع كل هجوم حوثي، مؤكدة بفضح تلك العناصر التي تعمل لصالح المليشيا وباتت اعمالها مكشوفة. لافتة إلى “وجود آياد خفية ومؤامرة خبيثة تستهدف الجيش الوطني من وسط مدينة مارب، أبرزها خلو المستشفيات من الأطباء والجراحين، والذين فروا الى خارج المحافظة وفقا للمعلومات الأمنية، في وقت تمتلئ المستشفيات بالجرحى والشهداء”. وتوعدت المصادر الاستخباراتية “عملاء الغدر والخيانة بإزاحة الستار عن المخطط التآمري الخبيث بحق الجيش الوطني، الذي موله ونجح في نسج خيوطه الحوثيين ونفذته العناصر الخبيثة” حد تأكيدها.

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