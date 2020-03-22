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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : كورونا الثروة السمكية تتجه لغلق مزادات بيع الأسماك ؟!

قال وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية فهد كفاين إن وزارته تتجه لإيقاف عمليات المزاد العلني في مراكز الإنزال السمكي ومواقع تداول وبيع الأسماك بالجملة خلال الساعات القادمة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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وأكد الوزير في منشور بصفحته على موقع "فيسبوك" إن الوزارة تتشاور حاليا مع هيئات المصائد السمكية في المحافظات لإتخاذ هذا القرار الذي سيبقي فقط على عمل الأرصفة وأنشطة التفريغ التي سيتواجد فيها العاملين فقط.

وأردف بالقول أن الوزارة ستعمل على اتباع طرق مختلفة لعمليات بيع أقل عرضة للزحام والتجمهر، ومن بينها التواصل بالهاتف والتنسيق عبر نقاط تواصل تحددها الهيئات والاتحادات والجمعيات السمكية في المحافظات بالتنسيق مع السلطات المحلية.



ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا يجري التشاور مع هيئات المصايد السمكية في المحافظات لإيقاف عمليات المزاد العلني في مراكز الانزال السمكي ومواقع تداول وبيع الأسماك بالجملة خلال الساعات القادمة والإبقاء على عمل الأرصفة وأنشطة التفريغ فيها بتواجد العاملين فقط.

واتباع طرق مختلفة لعمليات بيع اقل عرضة للزحام والتجمهر ومن بينها التواصل بالهاتف والتنسيق عبر نقاط تواصل تحددها الهيئات والاتحادات والجمعيات السمكية في المحافظات بالتنسيق مع السلطات المحلية.

نثق بتعاون الجميع .