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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الرد الصاعق من السلطات السعودية : على بيان وكلام زعيم الحوثيين ؟!

اكد السفیر السعودي لدى الیمن محمد ال جابر ان زعیم الحوثیین عبدالملك الحوثي

ومن قبلھ شقیقھ حسین یسیرون حسب توجیھات خامئني ونظامھ في إیران.

جاء ذلك في معرض رده على زعم عبدالملك الحوثي ,أن الله وجھ شقیقھ "حسین"

بشكل مباشر؛ وانھ لم ینطلق من ھوى أو فراغ، بل توجیھات من الله سبحانھ وتعالى؛

حد زعمھ.

وتساءل ال جابر في تغریدة عبر حسابھ في تویتر :"ھل قتل الشعب الیمني والاعتداء

على الجار توجیھ من الله ؟!

واضاف في التغریدة :" بل ھي توجیھات خامئني ونظامھ لعبدالملك، فقد سبقھ شقیقھ

حسین بتوضیح ذلك في العام ٢٠٠٣ م :الیمن نفسھ شارك بأعداد كبیرة من الجیش

لیحاربوا الإیرانیین،والإمام الخمیني في العراق ولابد ان ینال الیمن والجیش الیمني

عقوبة ما عمل".

وكان قد زعم عبدالملك الحوثي، زعیم الملیشیا، أن الله وجھ شقیقھ "حسین" بشكل

مباشر؛ ضاربا عرض الحائط إیمان كافة الیمنیین المطلق بأن النبي محمد صلى الله

علیھ وسلم ھو خاتم الانبیاء والمرسلین، وھو المعصوم بالوحي دون غیره من البشر.

وتأتي ھذه المزاعم استمرارا من زعیم الملیشیا واتباعھ في استغلال جھل الناس

بتسویق مثل ھذه الخرافات والتراھات التي تنافي الدین الحنیف و العقل والواقع، في

إصرار مسبق على الشحن الطائفي لعقول البسطاء من أبناء الشعب الیمني. Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

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