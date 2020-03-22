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عدن - ياسمين التهامي - ماذا حدث : رئاسة الجمهورية إقالة رئيس الوزراء وبعض المحافظين وتغيير السفير السعودي وعدد من الوزراء في رسالة إلى الملك سلمان؟!

رسميا الرئاسة اليمنية تطلب بتغيير السفير السعودي وإجراء تعديلات وزارية شاملة على رأسها رئيس الوزراء وبعض المحافظين تفاصيل حصرية. أكدت مصادر سياسية لموقع المشهد الدولي الذي أورد الخبر أن الرئاسة اليمنية وجهت خطاب رسمي إلى مقام خادم الحرميين الشريفين شكت فيه تجاوزات السفير السعودي وتدخله بشكل مباشر في صناعة القرار اليمني وكان من ضمنها أبلاغ الرئيس هادي بطلب سعودي بتعيين رئيس وزراء جديد خلف للرئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر وهو ما استجابة له الرئاسة على الفور ليتأكد في الاخير انه قرار فردي من قبل السفير وليس للمملكة العربية السعودية شان فيه.

وحملت الرسالة السفير مسئولية ضعف الجبهات الجبهات وسقوطها بيدالحوثيين وتخلي الحكومة عن مهامها الدستورية والقانونية وفي مقدمتها الملف السياسي والعسكري. شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! Advertisements وطالبت الرسالة من خادم الحرمين الشريفين اعفاء سعادة السفير مستنده إلى الاتفاقية بين البلدين الشقيقين والأطر الدبلماسية الذي يحق للبلد الاعتراض على السفير او المطالبة بتغييره. واكدت المصادر ان قرارات جمهورية سوف تصدر في مقدمتها تعيين رئيس وزراء جديد ومحافظي لعدد من المحافظات الجمهورية في مقدمتها عدن وابين ولحج والجوف.

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