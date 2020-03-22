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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل صادمة : مصدر مسؤول في محطة الحسوة يؤكد ارتفاع قدرتها التوليدية ويوضح اسباب تدهور خدمة الكهرباء ؟!

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! مصدر مسؤول في محطة الحسوة المواطنون في العاصمة عدن عن ارتفاع قدرتها التوليدية.مردفا تعليقا على اخبار نقص توليد التيار الكهربائي فان مصادر عمالية في مؤسسة الكهرباء افادت الى أنه من أهم الاسباب تدهور خدمة الكهرباء. واشار من اهم تدهور خدمة الكهرباء،عدم اعتماد الكمية الكافية من قبل الحكومة من مادة الديزل وقود محطات الكهرباء.اضافة ابتداء من يوم امس الموافق لتاريخ ٢٠/٣ تبدأ فيه سنويا ارتفاع في درجات حرارة الجو وبالتالي ارتفاع في مقدار الطاقة المستهلكة من قبل المواطنين. وواصل المصدر انخفاض في توليد محطة الحسوة الى ٢٤ ميجاوات. مشيرا حول اسباب انخفاض توليد محطة كهرباء الحسوة قال مصدر مسوؤل بالمحطة ان الغلايه رقم خمسة(٥) في المحطة يعمل على تأهيلها المهندسين الاوكرانيين ومتبقي يومين لانتهاء برنامجهم لصيانة الإعطاب ومتعلقات سابقة للتشغيل التجاري. وتابع قائلا أما بالنسبة للغلاية رقم اربعة (٤) فقد تم إيقافها فجر الجمعة لبداية ظهور اعطاب في الفرن مشيرا الى أن العمل متواصل بصورة استثنائية من فرق الصيانة. واختتم المصدر المسؤول أن الانتهاء من الاصلاحات من المأمول ان يكون فجر يوم الأحد أو صباحا بحيث يتم إدخالها للخدمة ورفع قدرتها التوليدية حيث سيتم إعادة احمالها لخمسين ميجاوات. مصدر مسؤول في محطة الحسوة المواطنون في العاصمة عدن عن ارتفاع قدرتها التوليدية.مردفا تعليقا على اخبار نقص توليد التيار الكهربائي فان مصادر عمالية في مؤسسة الكهرباء افادت الى أنه من أهم الاسباب تدهور خدمة الكهرباء. واشار من اهم تدهور خدمة الكهرباء،عدم اعتماد الكمية الكافية من قبل الحكومة من مادة الديزل وقود محطات الكهرباء.اضافة ابتداء من يوم امس الموافق لتاريخ ٢٠/٣ تبدأ فيه سنويا ارتفاع في درجات حرارة الجو وبالتالي ارتفاع في مقدار الطاقة المستهلكة من قبل المواطنين. وواصل المصدر انخفاض في توليد محطة الحسوة الى ٢٤ ميجاوات. مشيرا حول اسباب انخفاض توليد محطة كهرباء الحسوة قال مصدر مسوؤل بالمحطة ان الغلايه رقم خمسة(٥) في المحطة يعمل على تأهيلها المهندسين الاوكرانيين ومتبقي يومين لانتهاء برنامجهم لصيانة الإعطاب ومتعلقات سابقة للتشغيل التجاري. وتابع قائلا أما بالنسبة للغلاية رقم اربعة (٤) فقد تم إيقافها فجر الجمعة لبداية ظهور اعطاب في الفرن مشيرا الى أن العمل متواصل بصورة استثنائية من فرق الصيانة. واختتم المصدر المسؤول أن الانتهاء من الاصلاحات من المأمول ان يكون فجر يوم الأحد أو صباحا بحيث يتم إدخالها للخدمة ورفع قدرتها التوليدية حيث سيتم إعادة احمالها لخمسين ميجاوات.

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