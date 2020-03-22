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عدن - ياسمين التهامي - هيئة مستشفى الجمهورية بالعاصمة عدن تؤكد استقبالها لحالات مصابة بفيروس كورونا

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! الدكتور طارق مزيدة نائب مدير هيئة مستشفى الجمهورية عدن خلوا سائقي الشاحنات الباكستانين، ممن توافدوا إلى قسم الحوادث والطوارئ، الخميس الماضي، من فيروس كورونا. جاء ذلك بعد تواصل الدكتور مزيدة مع مدير الترصد الوبائي لوزارة الصحة العمة والسكان، الذين أكدا تلك المعلومات. لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي والنهائي لتلك المعلومات سيتم ظهيرة اليوم الأحد من قبل الترصد الوبائي. وقال مزيدة: إن الحالات التي وصلت إلى قسم الحوادث والطوارئ كانت تعاني من ارتفاع للحرارة، حيث خضعوا للفحوصات في المختبر المركزي التي أكدت خلوهم من فيروس كورونا. وأشار مزيدة إلى أن هناك إشاعات تنتشر بسرعة دون التأكد من مصدرها أو التثبت من الجهة المختصة، مما يربك العملية الطبية بالمستشفى، لافتاً إلى وجود حالة من الرعب لدى العاملين أولا والمواطنين ثانيا. وأضاف مزيدة أننا لسنا في موقع يخولنا بالتكتم أو نشر الرعب بين أوساط الناس ونلتزم بقول الحقيقة مهما كانت سلبية أو إيجابية، وهناك فريق طبي من وزارة الصحة متخصص لتشخيص أي حالة والإعلان عن وجود المرض من عدمه الدكتور طارق مزيدة نائب مدير هيئة مستشفى الجمهورية عدن خلوا سائقي الشاحنات الباكستانين، ممن توافدوا إلى قسم الحوادث والطوارئ، الخميس الماضي، من فيروس كورونا. جاء ذلك بعد تواصل الدكتور مزيدة مع مدير الترصد الوبائي لوزارة الصحة العمة والسكان، الذين أكدا تلك المعلومات. لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي والنهائي لتلك المعلومات سيتم ظهيرة اليوم الأحد من قبل الترصد الوبائي. وقال مزيدة: إن الحالات التي وصلت إلى قسم الحوادث والطوارئ كانت تعاني من ارتفاع للحرارة، حيث خضعوا للفحوصات في المختبر المركزي التي أكدت خلوهم من فيروس كورونا. وأشار مزيدة إلى أن هناك إشاعات تنتشر بسرعة دون التأكد من مصدرها أو التثبت من الجهة المختصة، مما يربك العملية الطبية بالمستشفى، لافتاً إلى وجود حالة من الرعب لدى العاملين أولا والمواطنين ثانيا. وأضاف مزيدة أننا لسنا في موقع يخولنا بالتكتم أو نشر الرعب بين أوساط الناس ونلتزم بقول الحقيقة مهما كانت سلبية أو إيجابية، وهناك فريق طبي من وزارة الصحة متخصص لتشخيص أي حالة والإعلان عن وجود المرض من عدمه

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