شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أوراق الثوم للصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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د اوراق الثوم عديدة للصحة والجسم فيُعد الثوم أحد التوابل التي لا غني عنها ، كما أن له العديد من الفوائد الصحية علي الصحة والجسم ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن أوراق الثوم لها فوائد صحية قوية أيضاً ، وينتشر استهلاك أوراق الثوم كعلاج للعديد من الحالات في قارة آسيا . الثوم هو آحد التوابل الآسيوية والغربية ، يُمكن استخدام أوراق الثوم في طهي الأنواع المختلفة من الأطعمة ، حيث انها تضيف نكهة ورائعة قوية إلي الأطباق مما يجعلها لذيذة بالإضافة إلي مد الجسم والصحة بالعديد من الفوائد الصحية ، يُمكن استخدام أوراق الثوم في عمل الحساء أو استخدامه في الأطعمة المقلية أو طهي الطعام علي البخار وهذا يجعل من السهل إضافة أوراق الثوم في انواع كثيرة من الأطباق وأنواع كثيرة من المأكولات . في هذا المقال سوف نناقش معكم العديد من فوائد أوراق الثوم و فوائد الثوم . أوراق الثوم وقيمتها الغذائية تحتوي أوراق الثوم علي العديد من المعادن والفيتامينات المفيدة للصحة ، تحتوي كل 100 جرام من أوراق الثوم علي الفيتامينات والمعادن التالية : فيتامين B6 : 95 % من القيمة اليومية الموصي بها . فيتامين C : 52 % من القيمة اليومية الموصي بها . النحاس : 33 % من القيمة اليومية الموصي بها . الحديد : 21 % من القيمة اليومية الموصي بها . الكالسيوم : 18 % من القيمة اليومية الموصي بها . السيلنيوم : 26 % من القيمة اليومية الموصي بها . المنغنيز : 73 % من القيمة اليومية الموصي بها . الثوم لزيادة المناعة شاهد الطريقة رائعه فعلا فوائد أوراق الثوم تساعد أوراق الثوم علي الحفاظ علي مستوي الكوليسترول في الدم : تساعد أوراق الثوم علي تنظيم مستوي الكوليسترول في الدم ، فهي تساعد علي الحد من مستوي الكوليسترول السيئ LDL وتزيد من مستوي الكوبيسترول الجيد HDL وبالتالي تساعد اوراق الثوم علي تنظيم مستوي الكوليسترول في الدم . بودرة الثوم أيضا مهمة جدا ومفيدة شاهد فوائدها أوراق الثوم لتقوية الدورة الدموية : تساعد أوراق الثوم علي تحفيز وزيادة الدورة الدموية ، مما يساعد علي زيادة تدفق الدم ومنع انسداد الشرايين بالدهون أوراق الثوم لمنع ارتفاع ضغط الدم : أن تناول أوراق الثوم جيد أيضاً لتجنب ارتفاع مستوي ضغط الدم ، وهي نفس الفائدة الصحية لزهرة ixora التي يُمكن أن تساعد علي خفض مستوي ضغط الدم ايضاً . زيت الزيتون والثوم خليط مفيد للصحة تقلل أوراق الثوم من خطر الإصابة بالأزمات القلبية : تُساعد أوراق الثوم علي الحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية أيضاً وبالتالي تساعد أوراق الثوم علي الحفاظ علي صحة القلب وجعله خالي من الأمراض . تعمل أوراق الثوم علي تحسين تدفق الدم : تساعد أوراق الثوم و عصير الثوم علي تحسين وتحفيز تدفق الدم بشكل افضل كما أن أوراق الثوم تساعد علي زيادة مد الأكسجين إلي المخ وبالتالي تساعد علي تجنب الإصابة أي أمراض قد تتعلق بصحة الدم كما أن أوراق الثوم تساعد علي الحد من خطر الإصابة بمرض سرطان الدم وهي نفس الفائدة الصحية لزهرة بيجونيا التي تساعد علي تحسين تدفق الدم . أوراق الثوم لخفض نسبة السكر في الدم : تعمل أوراق الثوم علي خفض مستوي السكر في الدم ، كما انه مفيد في منع الإصابة بمرض السكري في حالات ما قبل السكري ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها عند تناول الأدوية الخافضة لنسبة السكر في الدم . تحافظ أوراق الثوم علي القلب والأوعية الدموية : تساعد اوراق الثوم علي التحسين والحفاظ علي صحة القلب والأوعية الدموية في الجسم وبالتالي تساعد علي وقاية الجسم من الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية الخطيرة ، وهي نفس الفوائد الصحية للشوفان علي العشاء الذي يساعد أيضاً علي حماية القلب والأوعية الدموية من الإصابة بالأمراض . أوراق الثوم لمنع تجلط الدم : يُساعد الاستهلاك المنتظم لأوراق الثوم علي تجنب الإصابة بالجلطات حيث ان أوراق الثوم تحفيز من تدفق الدم وبالتالي تمنع تخثر الدم وتحمي الجسم من الجلطات الخطيرة علي الصحة وهي نفس الفوائد التي توجد في عُشبة تاهيتي التي تعمل كمضاد لتجلط الدم أيضاً . تساعد أوراق الثوم علي تحسين خلايا الدم : تعمل أوراق الثوم علي تحسين خلايا الدم وتساعد علي تحفيز الدم لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء داخل الجسم كما تساعد اوراق الثوم علي تحسين خلايا الدم البيضاء أيضاً مما يزيد من قدرتها علي محاربة الأمراض وبالتالي تحفز من الجهاز المناعي في الجسم . هل سمعت من قبل عن شاي الثوم وفائدته للصحة ظ بعض التحذيرات والتوصيات لاستهلاك أوراق الثوم : علي الرغم من أوراق الثوم تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية الهامة إلا أنه يوجد هناك العديد من الآثار الجانبية عند الإفراط في تناولها ، لذلك يجب وضع النقاط التالية في اعتبارك إذا قررت تناول أوراق الثوم : يجب التوقف عن تناول أوراق الثوم إذا لاحظت أي رد فعل تحسسي بعد تناول أوراق الثوم وتشمل هذة الأعراض علي الآتي الاحمرار والحكة والطفح الجلدي وتورم بعض أجزاء في الجسم والغثيان والقئ . يجب أن تستشير الطبيب المعالج لك قبل تناول أوراق الثوم كمضاد لتجلط الدم خاصة غذا كنت تتناول أدوية منع تجلط وتخثر الدم لأن ذلك سوف يؤدي إلي الإصابة بالنزيف المفرط . يجب علي الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوي الضغط في الدم تجنب استهلاك أوراق الثوم والا سوف يؤدي ذلك إلي انخفاض شديد في مستوي الضغط في الدم وبالتالي يُمكن أن يؤدي إلي فقدان الوغي . الآثار الجانبية في أوراق الثوم رائحة الجسم : تُعد رائحة الجسم هي أحد الآثار الجانبية الرئيسية لأوراق الثوم حيث أنها تحتوي علي مركب الأليسين وهو مركب كبريت له رائحة كريهة مما يؤدي إلي رائحة الفم والنفس الكريهة ، وعلي الرغم من أن أوراق الثوم تحتوي علي تركيز اقل من مركب الأاليسين إلا أن رائحة الجسم والفم تصبح كريهة وغير منعغشة . سيلان الأنف : بعض الناس يصابون بسيلان الأنف أثناء استخدام المكملات الغذائية للثوم حيث يحتوي الثوم والبصل والنباتات الأخري ذات الصلة علي مركبات قد تتسبب في تهيج العيون والجيوب الأنفية مما يؤدي إلي العطس وسيلان الأنف . شاهد أيضا فائده استخدام زيت الثوم للصحة . تغييرات في درجة حرارة الجسم : يعاني بعض الأشخاص الذين يستخدمون مكملات الثوم من تقلبات وتغييرات في درجة حرارة الجسم ، يُمكن أن تتسبب أوراق الثوم في الإصابة بالحمي والقشعريرة أو الهبات الساخنة والتي نادراً ما تكون مصحوباً بأعراض أخري مثل الشعور بالدوار والدوخة أو الصداع . إذا استمر ظهور هذة الآثار الجانبية يجب عليك التوقف فوراً عن تناول أوراق الثوم واستشارة الطبيب علي الفور