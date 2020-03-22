شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل طبيعية للمنشطات الجنسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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ي الكثير من المتزوجين من عدد من المشكلات الجنسية مثل العجز وضعف الانتصاب، ما يمثل عقبة كبيرة تقف أمام سعادة ملايين الرجال حول العالم، وعلى الرغم من الانتشار الواسع الذي حققته المنشطات والعقاقير الجنسية لعلاج هذه المشكلات الجنسية، فإن آثارها الجانبية وعواقبها السلبية جعلت الكثيرين يلجأون للبحث عن بدائل طبيعية لهذه المنشطات تؤدي نفس مفعولها بشكل كبير. وتأتي على رأس هذه البدائل الأطعمة، التي تعد علاجًا طبيعيًا فعالًا لجميع المشاكل الجنسية التي يواجهها الرجل، سواء كانت ضعف جنسي، أو سرعة القذف، أو الشعور بعدم الرغبة والإثارة الجنسية. وفيما يلي اخترنا لكم مجموعة من الأطعمة اليومية بمثابة منشطات تزيد الرغبة الجنسية : لقاح النحل وهو يعمل كمقوي جنسيـ إذ يعطي ثقة بالنفس ويزيد من قوة التحمل، ويخفف من التوتر، ويعزز من الجهاز المناعي، كذلك يزيد عدد الحيوانات المنوية والخصوبة. الموز والتين وهما يعملان على تعزيز الصحة الجنسية لدى الرجل، ويساهمان في التخلص من مشكلة العجز والضعف الجنسي مما يمنح الرجل صحة جنسية ولا أروع. الأفوكادو وهو يمنح المزيد من الطاقة، كما يزيد من إنتاج هرمون الذكورة، ويساعد على تنظيم الغدة الدرقية للمرأة، ما يساهم في الوصول للمتعة الجنسية. المكسرات تعمل على تنشيط العلاقة الحميمة وتعزيزها حيث تساهم في تنشيط الدورة الدموية داخل الجسم، وتوريد الدم للأعضاء التناسلية. الأسماك وهي تساهم في تعزيز القدرة الجنسية، وزيادة النشاط الجنسي بشكل كبير، وهي تعد علاجا فعالا لمشكلة الانتصاب الضعيف، حيث تزيد ضخ الدم في العضو وتقوى الانتصاب. التوت البري وهو منشط جنسي قوي حيث يزيد من هرمون التستوستيرون عند النساء والرجال، ويحفز الرغبة الجنسية كما يحسن القدرة على التحمل بشكل عام، والمزاج. الشيكولاتة الداكنة وهي تعد من أقوى المنشطات الجنسية، حيث تعمل على زيادة الإثارة الجنسية في أثناء ممارسة العلاقة الحميمة وكذلك تعمل على زيادة إفراز هرمون السعادة والشعور بتحسين المزاج والحالة النفسية. البطيخ يعمل على تقوية الانتصاب، وعلاج الضعف الجنسي نظرا لاحتوائه على مادة 'سيترولين" التي تسهم في تعزيز النشاط الجنسي لدى الرجال.