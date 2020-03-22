شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الحلق الشديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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التهاب الحلق الشديد قد يكون بمضادات الالتهاب مصحوبًا ببعض الأدوية المسكنة، والعلاجات المنزلية البديلة التي تخفف الألم، من دون إغفال الأدوية التي تعالج السبب الرئيسي لالتهاب الحلق. تعرّفي في الآتي إلى علاج التهاب الحلق الشديد: لا تهدف هذه العلاجات إلى معالجة سبب التهاب الحلق، وإنما للتخفيف عن الشخص المريض. وبناءً عليه فإنَّ علاج الأعراض سوف يرافق العلاج الأساسي لسبب التهاب الحلق. ومن أجل تهدئة الألم وتخفيف الحمى، يمكن أخذ مسكّن من نوع الباراسيتامول، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، في حال عدم وجود موانع ولمدة قصيرة إذا بدا أنّ التهاب الحلق أصله فيروسي (حيث إنه تمَّ اتهامها بأنها تعزز الإصابة بالتهاب اللوزتين الجرثومي ) اضيفي العسل إلى الليمون لعلاج الم الحلق وعلى المستوى الموضعي يمكن استخدام غسولات الفم أو حبوب المص، أو الغرغرة مع المطهرات. كما أنَّ الحليب الساخن المضاف إليه العسل، أو العسل والليمون، لها خصائص مطهرة ولطيفة. وفي حال وجود الحمّى يجب تعويض خطر حدوث الجفاف بشرب الكثير من السوائل. كما يجب محاربة الهواء الجاف عن طريق ترطيبه