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عدن - ياسمين التهامي - اذا كنت ترغب بإنجاب الذكور.. تجنب تناول هذه المادة!

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! يطمح أغلب الرجال في عالمنا العربي لانجاب الاطفال الذكور، كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين تعرضوا إلى مادة الديوكسين تقل نسبة إنجابهم للذكور عن أقرانهم الذين لم يتعرضوا إلى تلك المادة. وقالت أندريا مانتجيو كبيرة الباحثين في الدراسة وباحثة في الصحة العامة في جامعة ماسي في ولنجتون بنيوزيلندا: "قبل 20 عاماً تم لأول مرة تسجيل أن احتمال إنجاب الذكور لدى الرجال الذين تعرضوا إلى معدلات مرتفعة من مادة الديوكسين، وهي مادة كيماوية سامة شائعة في المبيدات الزراعية، نتيجة حادثة صناعية في سيفيزو بإيطاليا يقل عن احتمال إنجابهم للفتيات مقارنة برجال تعرضوا إلى نسب قليلة من المادة". بحسب "الوكالات". وأجرى باحثون فحوصات لرجال ونساء كانوا يعملون في الفترة بين عامي 1969 و1984 في مصنع بنيوزيلندا، كان ينتج ما عُرف باسم مبيدات فينوكسي الزراعية، وهي كيماويات تستخدم لمنع نمو الأعشاب الضارة، وكان ذاك المزيج الكيماوي يحتوي على عدة أنواع من مادة الديوكسين (تي.سي.دي.دي) التي تم ربطها بعدد من المشكلات الصحية منها انخفاض احتمال إنجاب الذكور. يطمح أغلب الرجال في عالمنا العربي لانجاب الاطفال الذكور، كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين تعرضوا إلى مادة الديوكسين تقل نسبة إنجابهم للذكور عن أقرانهم الذين لم يتعرضوا إلى تلك المادة. وقالت أندريا مانتجيو كبيرة الباحثين في الدراسة وباحثة في الصحة العامة في جامعة ماسي في ولنجتون بنيوزيلندا: "قبل 20 عاماً تم لأول مرة تسجيل أن احتمال إنجاب الذكور لدى الرجال الذين تعرضوا إلى معدلات مرتفعة من مادة الديوكسين، وهي مادة كيماوية سامة شائعة في المبيدات الزراعية، نتيجة حادثة صناعية في سيفيزو بإيطاليا يقل عن احتمال إنجابهم للفتيات مقارنة برجال تعرضوا إلى نسب قليلة من المادة". بحسب "الوكالات". وأجرى باحثون فحوصات لرجال ونساء كانوا يعملون في الفترة بين عامي 1969 و1984 في مصنع بنيوزيلندا، كان ينتج ما عُرف باسم مبيدات فينوكسي الزراعية، وهي كيماويات تستخدم لمنع نمو الأعشاب الضارة، وكان ذاك المزيج الكيماوي يحتوي على عدة أنواع من مادة الديوكسين (تي.سي.دي.دي) التي تم ربطها بعدد من المشكلات الصحية منها انخفاض احتمال إنجاب الذكور.

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