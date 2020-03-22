شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حقيقة مثيرة عن السائل المنوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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يث عن الأمور المتعلقة بالجنس يعد من المحظورات في معظم المجتمعات، لكن الفضول يخلق أسئلة لا تنتهي في محاولة لمعرفة هذا العالم الغامض. السائل المنوي، هو سائل عضوي تفرزه الغدد الجنسية لدى الذكور، وبغض النظر عن مكونات هذا السائل المعقدة، لكن من المعروف أنه المسؤول عن تخصيب بويضة المرأة، ليحصل الحمل. هناك بعض الحقائق الغريبة عن ذلك السائل، التي قد تجعلك تتعجبين من روعة الجسم البشري، إليك بعضها.. 1- الحيوانات المنوية والسائل المنوي شيئان مختلفان السائل المنوي هو ما ينتجه العضو الذكري أثناء القذف، أما الحيوانات المنوية الموجودة في السائل المنوي، فهي خلايا جرثومية مهمتها تخصيب البويضة، وتحمل نصف عدد الكروموسومات البشرية العادية. وإذا كانت الحيوانات المنوية تحمل الكروموسوم X، تكون البويضة الملقحة أنثى، وإذا كانت الحيوانات المنوية تحمل كروموسوم Y، سيكون الجنين ذكرًا. 2- 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط ويحتوي السائل المنوي على نحو 5 – 10 سعرات حرارية فقط عند القذف، وهذا لأن أغلبه مكون من الماء. كما يحتوي أيضًا على السكريات والبروتينات، التي تنتجها البروستاتا والإنزيمات. وعمومًا، تشكل الحيوانات المنوية جزءًا صغيرًا جدًا من السائل المنوي من حيث الحجم. 3- عدد هائل من الحيوانات المنوية وهناك كمية هائلة من الحيوانات المنوية في كل قذف، حيث يخرج عند عملية القذف حوالي 1.5 إلى 5 ملليلترات من السائل المنوي، كل واحد يحتوي على حوالي 15 مليون حيوان منوي، رغم أن البويضة لا تحتاج سوى لحيوان منوي واحد من أجل التخصيب. 4- مرحلة ما قبل القذف ولا توجد عادة أي حيوانات منوية في مرحلة ما قبل القذف، حيث إن السائل اللزج قبل القذف يتكون من إفرازات البروستاتا، لكن هذا لا يعني عدم إمكانية الحمل، فالحيوانات المنوية، قد تتواجد في مجرى البول من قذف سابق، بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أن ما قبل القذف لا يحمي من الأمراض المنقولة جنسيًا. 5- تعيش داخل جسم الأنثى وقد تبقى الحيوانات المنوية على قيد الحياة لبعض الوقت داخل جسم الأنثى، وربما تبقى لمدة خمسة أيام، فهي تحب البيئة الدافئة والرطبة، لكنها تموت بعد دقائق، إذا كانت خارج الجسم. 6- دمار الحيوانات المنوية وهناك بعض العادات اليومية التي قد تدمر الحيوانات المنوية، مثل التدخين والتعرض للحرارة العالية، مثل تلك المنبعثة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والسمنة. 7- 64 يوما لانتاج الحيوانات المنوية وتستغرق الحيوانات المنوية ثلاثة أشهر من التكون حتى القذف، يستغرق جسم الرجل حوالي 64 يومًا لإنتاجها. 8-امكانية تغيير الرائحة لا يوجد طريقة علمية لتغيير طعمها أو رائحتها، ولا توجد أدلة على أن الأطعمة تؤثر في ذلك. 9- تغير القوام يتغير قوام السائل المنوي من يوم ليوم، وكلما زاد شرب الماء، قلت لزوجته. 10- تجميد منزلي لا ينصح بتجميد السائل المنوي في المنزل، فيما يتم تجميد الحيوانات المنوية في نيتروجين مسال تبلغ حرارته نحو -190 درجة مئوية. 11- حساسية المني من النادر جدًا التحسس من السائل المنوي لكنه ممكن، حيث إن أقل من 1% من النساء مصابات بحساسية المني، وهو عبارة عن حكة وتورم وإحمرار في المناطق التي لامست السائل المنوي. 12- 2 ترليون حيوان منوي في حياة الرجل وينتج الرجال كمية جنونية من الحيوانات المنوية 95% من الرجال الطبيعيين ينتجون نحو 2 تريليون حيوان منوي في حياتهم.