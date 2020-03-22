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عدن - ياسمين التهامي - اخر ماورد : الجيش يسيطر على مساحات استراتيجية واسعة بصرواح وتهاوي كبير للحوثيين(تفاصيل)؟!

أفادت مصادر ميدانية عن تحقيق القوات الحكومية تقدما كبيرا أمام ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد.

وقالت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مساحات كبيرة وواسعة في جبهة صرواح غرب المحافظة بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة مع ميلشيا الحوثي المتمردة.

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وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التقدم لعدة كيلوهات نحو سوق صرواح وعلى ميمنة وميسرة الجبهة, فيما بالجهة الجنوبية للجبهة الممتدة إلى منطقة المشجح وجبل هيلان تمكن الجيش من قطع معظم وأهم خطوط إمداد الميلشيا الحوثية.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تواصل تقدمها وسط تهاوي وانهيارات كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي المتمردة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية تواصل شن عمليات هجومية واسعة من عدة محاور بغطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي والمدفعية الثقيلة.

وبينت المصادر أن مجاميع ميلشيا الحوثي المتمردة في عدد من المواقع تخصع لحصار محكم وخانق من جميع الاتجاهات بعد قطع كافة خطوط الإمداد على تلك المواقع.