شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس نادي ريال مدريد بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! Advertisements الت صحف إسبانیة، إن لورینزو سانز رئیس نادي ریال

مدرید الإسباني السابق، توفي أمس السبت، بعد إصابتھ بفیروس

كورونا المستجد"كوبید 19."

وجاءت وفاة سانز بعد صراع مع فیروس كورونا، والذي تم

الإعلان عن إصابتھ بھ یوم الثلاثاء الماضي، حیث كانت حالتھ

خطیرة وتم إلحاقھ في العنایة المركزة، لكنھ لم یستطع النجاة

لیغادر الحیاة عن عمر یناھز 76 ً عاما.

یذكر أن نادي ریال مدرید الإسباني یخضع جمیع أفراده للعزل

الصحي لمدة أسبوعین، بعد إصابة أحد لاعبي فریق كرة السلة

بفیروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتولى سانز رئاسة نادي ریال مدرید في الفترة من 1995- الت صحف إسبانیة، إن لورینزو سانز رئیس نادي ریالمدرید الإسباني السابق، توفي أمس السبت، بعد إصابتھ بفیروسكورونا المستجد"كوبید 19."وجاءت وفاة سانز بعد صراع مع فیروس كورونا، والذي تمالإعلان عن إصابتھ بھ یوم الثلاثاء الماضي، حیث كانت حالتھخطیرة وتم إلحاقھ في العنایة المركزة، لكنھ لم یستطع النجاةلیغادر الحیاة عن عمر یناھز 76 ً عاما.یذكر أن نادي ریال مدرید الإسباني یخضع جمیع أفراده للعزلالصحي لمدة أسبوعین، بعد إصابة أحد لاعبي فریق كرة السلةبفیروس كورونا الأسبوع الماضي.وتولى سانز رئاسة نادي ریال مدرید في الفترة من 1995-

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