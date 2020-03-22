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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: إعلامية بقناة الجزيرة تسخر من تصريح لقيادي حوثي .. بطريقة مستفزة ؟!

أثارت الإعلامية غادة عويس امتعاض قيادي بارز بجماعة الحوثيين بعد زعمه ان اليمنيين هم من سيحرر فلسطين بعد ان تمكن حسن نصر الله من إلحاق اول هزيمة بها. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد عويس في ردها على حديث محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين بنشرة الحصاد الإخباري لقناة الجزيرة قبل قليل،أن من يعجز عن إطعام أطفاله بصنعاء لايمكنه ان يتحدث عن امكانية تحرير فلسطين، و شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! Advertisements هو ما آثار امتعاض وغضب البخيتي الذي رد عليها بلهجة متشنجة زاعما ان مايجري باليمن من مجاعة تتحملها دول الحصار وليس جماعته التي لايمكنها ان تستسلم او تتخلى عن كرامتها وان تصبح مدعسة لأمريكا ودول العدوان حسب تعبيره.

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