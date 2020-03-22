شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى ‘‘الكوبرا’’ تنتقم من طباخ بعد 20 دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها .. شاهد كيف أنهت حياته خلال ثوانٍ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقى شيف صيني مصرعه أمس بعد إعداده طبقا من لحم الكوبرا حيث قامت بعضه بعد 20 دقيقة من فصله رأسها عن جسدها.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن بينج فان من فوشان بمقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين كان يعد طبقا خاصا من لحم كوبرا من الهند الصينية، والتى يتميز لحمها بمذاق شهى. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​

وقامت رأس الكوبرا بعض الطاهى وحقنه بسمها القاتل. ويتم تقطيع الكوبرا إلى مكعبات لصنع حساء، الذى يتميز بمذاق خاص فى جواندونج، والذى يعد مطلوبا بشدة فى مطاعم المقاطعة.

وقال لين صن -44 عاما- الذى كان حاضرا فى المطعم مع زوجته سو للاحتفال بعيد ميلادها إنه لم يكن يعرف ماذا يحدث، لكنه سمع صراخا قادما من المطبخ.



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