شكرا لقرائتكم خبر عن من منا لا يتذكر حميدة ‘‘باب الحارة الفنانة ‘‘رواد عليو’’؟ شاهدو كيف أصبحت اليوم بعد اختفائها المفاجئ .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصابت الفنانة السورية رواد عليو التي جسّدت شخصية حميدة في مسلسل باب الحارة، جمهورها بالصدمة عقب نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستجرام. أخبار جديدة من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​​​​​ ​ بدت حميدة باب الحارة في الصور الجديدة تغيير واضح في ملامح الفنانة السورية، مما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. ورأى محبو الفنانة أنها تتغيّر وتتبدل بعد كل عملية تجميل تخضع لها، بينما اعتبر آخرون أن جمالها طبيعي لكن تقنيات التصوير تلعب دورا في التأثير على الملامح.

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