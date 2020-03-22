شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. احذر تناول وجبة العشاء في هذه الحالة لأنها تتحول إلى كارثة كبرى على صحتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من الأقوال الحكيمة عن الطعام: تناول الإفطار كملك، والغداء كأمير، والعشاء كفقير. والفكرة من هذه النصيحة البسيطة أن جسمك يحتاج إلى أكبر قدر من الطاقة خلال النهار، وتقل احتياجاته إلى الحد الأدنى في المساء. لكن نظراً لأن العشاء موعد لقاء أفراد العائلة، كما يرتبط ببعض المناسبات الاجتماعية من الشائع أن تقع بعض الأخطاء التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم دهون البطن.

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تأخير العشاء. لا ينبغي أن تؤخر وجبة العشاء إلى وقت يسبق ذهابك إلى الفراش مباشرة. الأفضل تناول الطعام قبل موعد النوم بساعتين.

حجم الوجبة. لا تأكل صحناً مليئاً بالأرز في المساء، الأفضل أن تقسم وجبتك على النحو التالي: نصف كوب من الأرز المطبوخ أو ما يعادله من الكربوهيدرات الأخرى كالخبز أو المعكرونة، وكوب من الخضروات، وحصة من البروتين قليل الدهون.

تحضير الوجبة. لا تهمل إعداد طعامك بنفسك لأن ذلك يؤدي إلى اختيار وجبات جاهزة تعتمد على المعجنات أو مليئة بالتوابل والبهارات. احتفظ بأكياس إضافية من الخضروات المجمدة في الثلاجة لتكون في انتظارك إذا لم تخطط جيداً للعشاء.

المشروبات. لا تتناول عصائر مع وجبة العشاء، أو مشروبات تحتوي على الكافيين أو السكر بعد الوجبة.



